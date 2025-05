Remo assume a vice-liderança e Paysandu deixa a lanterna da Série B após empate; confira a tabela

O Remo segue sendo um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro. O time azulino venceu o Vila Nova-GO na noite da última quarta-feira (14) e conquistou mais três pontos, consolidando-se na vice-liderança da competição. Em contrapartida, o Paysandu, que teve a chance de sair vitorioso do confronto contra o América-MG, deixou a lanterna da tabela, mas ainda amarga a 19ª colocação.

No Mangueirão, mesmo com desfalques entre os titulares, o Leão Azul fez 2 a 0 sobre o Tigre, com gols de Marcelinho e Régis. Com o resultado, a equipe de Daniel Paulista manteve a invencibilidade no campeonato e chegou a 15 pontos, ficando atrás apenas do líder Goiás-GO, que tem 16.

Até o momento, o Remo faz uma excelente campanha, com quatro vitórias e três empates em sete rodadas. O próximo compromisso do clube é contra o Atlético-GO, que ocupa a 13ª posição, fora de casa, no próximo domingo (18). Vila Nova, em terceiro, e Avaí-SC, em quarto, completam o G-4.

VEJA MAIS

Do outro lado da tabela, o Paysandu ainda não conseguiu deslanchar na Série B. Contra o América-MG, fora de casa, a equipe de Luizinho Lopes abriu 2 a 0, mas, em poucos minutos, sofreu o empate e volta para casa com apenas um ponto. Com isso, o Bicola segue sem vitórias na competição.

Classificação fornecida por Sofascore

O Papão deixou a lanterna do campeonato por conta do saldo de gols superior ao do Amazonas-AM, mas permanece no Z-4, na 19ª colocação. No próximo domingo (18), o Paysandu enfrentará o líder Goiás no Mangueirão, pressionado pela necessidade de vencer.

Além do clube bicolor, Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP, 17º e 18º colocados, completam a zona de rebaixamento.