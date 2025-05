Artista paraense homenageia goleiro do Remo por título do Campeonato Paraense

O goleiro Marcelo Rangel recebeu um quadro do pintor Apolo Neves durante uma visita ao Jornal Bom Dia Pará, da TV Liberal, em homenagem ao 48º título do Campeonato Paraense conquistado pelo Remo no último domingo (11). Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o artista explicou como surgiu a ideia de presentear o arqueiro azulino e detalhou o processo de produção das obras.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Apolo contou que a ideia partiu do jornalista e colunista Carlos Ferreira, que o procurou para saber se seria possível realizar a homenagem. “Ele já conhecia bastante o meu trabalho, pois havíamos feito uma reportagem juntos em 2018 para a TV Liberal, e eu também já tinha pintado ao vivo em eventos e exposições. Quando ele me propôs a homenagem, aceitei na hora. Foi uma experiência maravilhosa”, afirmou o artista.

Rangel e Neves mostrando a obra de arte. (Divulgação)

Além do quadro dedicado a Rangel, Apolo destacou seu pioneirismo como artista plástico em eventos ao vivo no Norte e Nordeste. “Fui um dos primeiros a pintar durante cerimônias de casamento em Belém, além de atuar em formaturas, aniversários e até durante a procissão do Círio de Nazaré. Em 2014, pintei a imagem da Berlinda passando pela Avenida Nazaré, enquanto estava na marquise do Coração de Nazaré. Fiz isso por três ou quatro anos seguidos”, lembrou.

VEJA MAIS

A entrega da pintura foi organizada com apoio da direção do Remo e da produção do Bom Dia Pará. “O Rangel teve disponibilidade de ir buscar a obra hoje no estúdio. Então foi um acordo entre a direção do programa e do clube”, explicou Apolo.

Segundo o artista, a homenagem vai além da estética: “A importância desses quadros para a cultura do futebol é singular. Marca a história do clube, dos torcedores e da cidade. Quem vê a obra pode se conectar com aquele momento e reviver essa emoção pela pintura”, completou.

(Estagiário, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)