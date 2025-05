Zagueiro do Paysandu deve ser desfalque no jogo contra o Goiás, diz jornalista

O Paysandu enfrenta o Goiás-GO neste domingo (18), às 18h30, no Estádio Mangueirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time paraense vive um momento delicado, com oito jogadores no departamento médico por conta de lesões. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o Papão terá mais um desfalque importante: o zagueiro Yeferson Quintana.

O Núcleo de Esportes de O Liberal procurou o Paysandu para obter mais informações sobre o tipo de lesão e o tempo de recuperação do zagueiro. No entanto, o clube informou que não divulga detalhes médicos sobre atletas antes das partidas, por questões estratégicas.

Caso a informação seja confirmada no dia da partida contra o Goiás, o defensor uruguaio se juntará a Martínez, Borasi e Marllon, que permanecem no departamento médico devido a lesões na coxa. O zagueiro Joaquín Novillo, que sofreu um traumatismo cranioencefálico após um choque de cabeça durante o clássico contra o Remo no último dia 7, está estável, consciente e cumprindo o protocolo de concussão cerebral da Fifa, sem lesão neurológica grave

Além deles, o atacante Pedro Delvalle está fora por conta de uma entorse no tornozelo, enquanto o volante Dudu Vieira se recupera de um corte no mesmo local. O lateral-esquerdo Kevyn segue em tratamento por uma lesão no joelho. Já o atacante Edinho passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Para ocupar a vaga do defensor, o Paysandu pode contar com o recém-contratado Maurício Antônio, que fez sua estreia na última quarta-feira, contra o América-MG, no empate por 2 a 2 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time bicolor também tem a disposição o zagueiro Lucca, que ainda não estreou na Segundona.

(Estagiário, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)