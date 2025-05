Com promoção até sábado, Paysandu inicia a venda de ingressos para o jogo contra o Goiás

Após o empate por 2 a 2 fora de casa contra o América-MG, o Paysandu retorna a Belém para enfrentar o Goiás-GO no domingo (18), às 18h30, no Estádio Mangueirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Em meio à crise vivida pelo time, a diretoria bicolor iniciou a venda de ingressos com promoção especial.

Os lotes promocionais oferecem arquibancadas por R$ 30 e cadeiras por R$ 60. A partir de sábado (17), os valores serão reajustados para R$ 40 e R$ 80, respectivamente. Além disso, as mulheres pagarão apenas R$ 20 no setor de arquibancada.

Estudantes têm direito à meia-entrada, e sócios-torcedores contam com condições especiais para compra e acesso. Idosos e pessoas com deficiência têm gratuidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo sistema online do clube ou nas lojas oficiais do Paysandu na Região Metropolitana de Belém.

Valores dos ingressos

Arquibancada promocional: R$ 30

Arquibancada (valor normal): R$ 40

Arquibancada feminina: R$ 20

Arquibancada feminina meia promocional: R$ 10

Arquibancada sócio proprietário: R$ 15

Arquibancada meia-entrada: R$ 15

Arquibancada criança: R$ 15

Cadeira promocional: R$ 60

Cadeira (valor normal): R$ 80

Cadeira criança: R$ 30

Cadeira sócio proprietário: R$ 30

Pontos de venda dos ingressos

Loja Lobo Curuzu / Sede Social / Castanhal

Quinta e sexta-feira: das 9h às 18h

Sábado: das 9h às 14h

Lojas Lobo Boulevard / Parque Shopping / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira

Quinta a sábado: das 10h às 22h

Domingo: das 10h às 17h30

Acesso ao Estádio Mangueirão

O acesso será liberado às 16h30, duas horas antes do início da partida.

Arquibancada: portão B2

Sócio Payxão Prime Residencial: portão B3

Gratuidades e meias-entradas: portão B2

Cadeira: portão B2

Torcida visitante: Andorinha A

Informações Adicionais

Meia-entrada e gratuidades são concedidas conforme a legislação vigente, mediante apresentação dos documentos exigidos (carteira estudantil válida, documento de deficiência, identidade para idosos, etc.). Data e local da entrega das meias: sexta-feira (16), das 9h às 18h, no Estádio Banpará Curuzu.

Crianças de até seis anos incompletos têm direito à gratuidade nas arquibancadas, mediante apresentação de documento.

Ingressos para a torcida visitante serão vendidos somente no dia da partida, a partir das 14h, na bilheteria A1 do Estádio Mangueirão.

(Estagiário, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)