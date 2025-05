Leandro Carvalho reforça o Pinheirense na disputa da Segundinha do Parazão

Na manhã desta quarta-feira (14), o Pinheirense apresentou o elenco que disputará a Segunda Divisão do Campeonato Paraense, a popular Segundinha, com um misto de jovens talentos e nomes experientes. Entre eles, destaca-se a presença do atacante Leandro Carvalho, ex-Remo e Paysandu, que se junta ao clube de Icoaraci na sexta-feira (16).

Sem atuar profissionalmente há mais de um ano, Leandro tenta retomar a carreira após sofrer uma grave lesão no joelho em sua estreia pelo Águia de Marabá, contra o Remo, pela 7ª rodada do Parazão 2024, em fevereiro. Desde então, não entrou mais em campo.

Trajetória marcada por altos e baixos

Natural de Belém, Leandro surgiu como uma das grandes promessas do Paysandu, onde estreou no profissional em 2014. Após problemas fora de campo, foi emprestado à Penapolense-SP e, na sequência, ao Ceará. No clube cearense, teve papel importante no acesso à Série A e acabou sendo contratado pelo Botafogo no ano seguinte.

No Rio de Janeiro, porém, o atacante não conseguiu se firmar, enfrentando lesões e dificuldades de adaptação. Acabou retornando ao Ceará, onde viveu momentos de destaque e também de instabilidade.

Passou ainda pelo América-MG, onde teve bom desempenho no fim do Campeonato Mineiro de 2021, mas deixou o clube após desentendimento com o técnico Lisca. Na sequência, jogou na Arábia Saudita pelo Al-Qadsiah, onde participou de 15 partidas e deu duas assistências.

Leandro ainda teve passagens discretas por Náutico-PE, Remo e Avaí-SC. No Remo, chegou a declarar amor ao clube, mas somou apenas sete jogos e um gol. Em 2023, rescindiu contrato com o Ceará e chegou a abrir um processo contra o clube, que foi arquivado.

Pinheirense mira acesso

Além de Leandro, o Pinheirense também contratou o atacante Rafinha, que já ganhou fama nacional como o “Neymar da Gávea”.

A Segundinha do Parazão conta com 12 equipes divididas em quatro grupos. Os dois primeiros sobem para a elite estadual de 2026, enquanto os dois piores descem para a Terceirinha.

O General da Vila está no Grupo B e estreia fora de casa contra o Urumajó. Na rodada seguinte, enfrenta o Paragominas.