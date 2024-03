Águia de Marabá: Atacante Leandro Carvalho passará por cirurgia no joelho e está fora da temporada

O atacante Leandro Carvalho, do Águia de Marabá, terá que passar por uma cirurgia. A informação foi confirmada pelo clube, que não mais contará com o jogador, recém-chegado à equipe, nesta temporada. Leandro é natural de Belém e já atuou no Paysandu e também no Remo.

A estreia do atacante no Águia de Marabá durou poucos minutos. O jogador entrou em campo no segundo tempo da partida contra o Remo, no último domingo (25), no Baenão, mas, em uma disputa de bola acabou sofrendo uma lesão e precisará ser submetido a uma cirurgia de reconstrução do menisco e ligamento cruzado do joelho.

VEJA MAIS

O jogador foi uma contratação recente do Azulão visando o restante do Campeonato Paraense, Copa do Brasil, além da Copa Verde e principalmente o Campeonato Brasileiro da Série D. O gerente executivo do Azulão conversou rapidamente com a equipe de O Liberal e lamentou a contusão do atleta.

“Infelizmente o quadro dele é cirúrgico e estamos definindo quando será a cirurgia e também qual o médico”, informou Roberto Ramalho, gerente executivo do Águia.

Leandro Carvalho, de 28 anos, iniciou a carreira nas categorias de base do Paysandu. Jogou também na Penapolense-SP, Tuna Luso Brasileira, no Botafogo-RJ e no Ceará-CE. No Vozão o jogador teve muito destaque, era o “xodó” da torcida, mas acabou caindo de rendimento e se envolveu em algumas situações com torcedores. O atleta ainda teve passagem pelo América-MG, Náutico-PE, Avaí-SC e Remo, onde teve uma atuação bem discreta.

O Águia de Marabá luta pela classificação para as quartas de final do Parazão e, está na segunda fase da Copa do Brasil, após eliminar o Coritiba-PR. Já na Copa Verde o Azulão foi eliminado nesta semana na primeira fase, ao perder para o Rio Branco-AC, por 2 a 0, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá.