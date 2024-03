Copa Verde: Em Marabá, Águia recebe o Rio Branco-AC, perde e está fora

O Águia de Marabá encerrou sua curta participação na Copa Verde ainda na primeira fase, ao perder por 2 a 0 para a equipe do Rio Branco-AC. O duelo foi disputado no estádio Zinho Oliveira, que novamente recebeu um bom público para prestigiar o Azulão, mas acabou saindo triste, com a desclassificação do torneio regional.

Com um time mais ofensivo, o Águia começou a partida indo para o ataque, forçando as jogadas em velocidade pelas laterais. A pressão inicial, no entanto, não encontrou amparo na hora da finalização, desperdiçando chances claras de gol, que acabaram dando ao adversário maior fôlego para responder à altura. Aos 20, Vyctor Huggo furou a defesa do azulão e abriu o placar, para o desespero da torcida, que, ainda assim, empurrou o time para o ataque.

O primeiro tempo terminou em desvantagem para o Águia. Mathaus Sodré então fez algumas mudanças no time, subindo as linhas para pressionar a saída de bola do adversário, que se mantinha mais atrás, esperando os erros de finalização para sair ao ataque. Assim, aos poucos o Rio Branco foi ganhando espaço no campo adversário e não demorou muito para que o placar fosse ampliado. Minutos antes do fim da partida, Gabriel Menino foi mais ágil e decretou a vitória fora de casa, pelo placar de 2 a 0.

O resultado elimina o Azulão em sua terceira participação na Copa Verde. Já o Rio Branco segue na competição e encara agora o Paysandu.