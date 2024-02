Remo vence o Águia, garante classificação no Parazão e alivia a crise no Baenão após protesto

Em jogo com protesto da torcida, o Remo venceu o Águia de Marabá pelo placar de 2 a 0, na tarde deste domingo (25), no Baenão, em jogo válido pelo Campeonato Paraense e deu uma aliviada na crise azulina. O Leão Azul chegou aos 13 pontos na tabela, se manteve na terceira colocação, garante a classificação e ainda possui um jogo a menos. Com gols de Camilo e Henrique Vigia, o triunfo do Leão deu ao técnico Ricardo Catalá um pouco mais de tranquilidade, após uma semana conturbada.

Confira como foi a vitória do Remo lance a lance.

Pressionado. Essa foi a forma em que a equipe do Remo entrou em campo neste domingo, para enfrentar o Águia de Marabá, pela 7ª rodada do Parazão. O futebol não tão vistoso apresentado pelo time no Campeonato Paraense e a eliminação ainda na primeira fase da Copa do Brasil, ao perder para o Porto Velho-RO, por 1 a 0, fizeram o torcedor protestar, não comparecendo em grande número à partida. Os que foram, não aliviaram e também protestaram com faixas.

Como foi o jogo

No reencontro com o Águia, após o título do Azulão dentro do Baenão no ano passado, o Remo começou melhor na partida. Com o retorno do meia-atacante Jaderson, que estava contundido, a equipe azulina teve uma melhor movimentação e foi soberano na primeira etapa, porém, o clube teve bastante dificuldade na criação de jogadas, mas quando chegou, levou perigo ao gol do Águia.

A equipe do Remo tentou de longe com o meia Camilo e teve três boas chances de abrir o marcador. Primeiro com o atacante Ribamar, que recebeu na área e mandou para o gol, para a bela defesa de Axel Lopes e em seguida com Jaderson, que recebeu passe na intermediária e arriscou e mais uma vez Axel Lopes evitou o gol azulino. A terceira chance foi em uma jogada ensaiada, em que Natan, dentro da área, dominou e chutou forte, mas a certou a rede pelo lado de fora. Pelo lado do Águia, pouca efetividade durante a partida e que não apresentou ofensividade diante do Leão.

Domínio total do Leão

Se no primeiro tempo o goleiro Axel Lopes fez boas defesas e livrou o Águia de levar gols, na segunda etapa o Camisa 1 do Azulão falhou e custou caro à equipe de Marabá, do sudeste paraense. O Remo abriu o placar logo no início do segundo tempo, após boa jogada pela esquerda, Marco Antônio chutou cruzado, o goleiro do Águia estava “inteiro” na bola, mas resolveu espalmar e a bola sobrou livre para o meia Camilo, que mandou para a rede e abriu o placar logo no primeiro minuto.

Perigo

O Águia foi para cima e teve uma chance com o atacante Iury Tanque. O jogador foi lançado pela direita, entre os zagueiros do Remo, entrou na área e chutou cruzado, a bola passou muito perto do gol de Marcelo Rangel.

A primeira vez a gente nunca esquece

Mas o Remo foi mais efetivo. O Leão ampliou o placar aos 15 minutos com o jovem volante da base Henrique Vigia. Após boa jogada pelo lado esquerdo, Henrique chutou forte, cruzado e contou com a falha do goleiro Axel Lopes e a bola morreu no barbante, fazendo seu primeiro gol como profissional e o segundo do Leão Azul na partida.

Panorama

O triunfo azulino colocou o Leão com 13 pontos na tabela, se manteve na terceira colocação e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paraense. O Remo poderá assumir a vice-liderança na próxima quarta-feira (28), caso vença o São Francisco, no Baenão, em jogo atrasado pela 6ª rodada. A vitória também traz ao Leão uma certa tranquilidade, após uma semana conturbada, protesto e pronunciamento dos dirigentes azulinos.

Azulão em queda

Pelo lado do Águia, a derrota fez o Azulão cair duas posições. O clube marabaense agora está na 6ª posição com 9 pontos e jogará a última rodada dependendo apenas de suas forças, para avançar de fase. O Azulão terá pela frente na 7ª e última rodada o Cametá, em Marabá (PA).

Ficha técnica

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Data: 25.02.2023

Horário: 17h

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Auxiliares: Jhonathan Leone Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Cartões amarelos – Betão (Águia)

Gols – Camilo 1’/2T e Henrique Vigia 15/2T (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Ícaro e Nathan (Raimar); Henrique Vigia; Jaderson (Daniel) e Camilo (Pavani); Felipinho (Kelvin), Marco Antônio (Echaporã) e Ribamar. Técnico: Ricardo Catalá.

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, Caíque Baiano, Betão e Alan Maia; Júnior Dindê, Kaíque (Soares) e Hitalo (Leandro Carvalho); Wander (Eric Di Maria); Braga e Iury Tanque. Técnico: Mathaus Sodré.