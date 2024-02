Torcida do Remo protesta contra diretoria, jogadores e Catalá em jogo no Baenão

No confronto entre Remo x Águia de Marabá, neste domingo (25), no Baenão, a torcida do Leão Azul protestou contra a diretoria do clube, os jogadores e também o técnico Ricardo Catalá. Várias faixas foram penduradas no estádio remista pedindo raça, um melhor futebol, além de um pedido para a saída do técnico Ricardo Catalá.

A eliminação ainda na primeira fase da Copa do Brasil contra o Porto Velho-RO e as partidas realizadas no Parazão sem tanta objetividade e com resultados sem um bom futebol, fizeram o torcedor do Remo, sempre acostumado a lotar estádios, deixar o clube de lado e aderir à campanha de “público zero”, que foi divulgada nas redes sociais durante a semana. Um público menor do que o de costume foi ao Baenão e os torcedores que foram ao estádio azulino, protestaram, questionaram o alto investimento da diretoria e o futebol dos atletas em campo e nas arquibancadas, uma faixa “Fora Catalá” foi estendida por torcedores.

Acompanhe o lance a lance de Remo x Águia de Marabá

A permanência do técnico após a eliminação na Copa do Brasil e o pronunciamento do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, além do executivo Sérgio Papellin, deixou parte da torcida irritada. No sábado (24), no momento em que os jogadores e comissão técnica do clube estavam realizando o check-in no hotel, para a concentração visando o jogo contra o Águia, um grupo de torcedores estiveram na recepção do hotel e fizeram cobranças aos atletas e ao técnico Catalá.

Confira as frases utilizadas no protesto no Baenão:

“Elenco de milhões e futebol de centavos”

“Fora Catalá”

“Futebol amador”

“Horem o nosso manto”

“Não precisa inventar raça e compromisso”

“Queremos raça e não barca”