Remo tem o ingresso mais caro do Parazão 2024; confira a média de bilhetes da competição

É do Remo o ingresso mais caro do Campeonato Paraense de 2024. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão tem a média de preço de bilhete mais alta entre as 12 equipes que disputam o Parazão. O estudo aponto que o azulino paga cerca de R$ 46,66 por partida do Time de Periçá no torneio.

O levantamento realizado pela reportagem levou em consideração os valores de ingressos divulgados pelos borderôs das partidas até à 6ª rodada, disponíveis no site da Federação Paraense de Futebol (FPF). O estudou contabilizou apenas os valores completos de entradas de arquibancada na modalidade inteira. Foram desconsiderados bilhetes de meia-entrada e descontos promocionais para sócio-torcedor.

Levando em consideração esses parâmetros, além do Remo, as outras duas equipes que tiveram ingressos mais caros, em média, foram o Paysandu (R$ 43,33) e o Águia de Marabá (R$ 33,30). Coincidentemente, os clubes compõem o top-4 do Estadual ao final da 6ª rodada.

Além de estarem bem classificados no torneio, os três clubes possuem entradas bem superiores à média de bilhetes da competição. Segundo o levantamento, o ingresso médio para uma partida do Parazão custa R$ 28,47. Assim como Remo, Paysandu e Águia, estão acima da média São Francisco e Santa Rosa, que cobram cerca de R$ 30,00 por ingresso cada um.

Fator Re-Pa

Quando possuem mando de campo, Remo e Paysandu costumam cobrar, em média, entre R$ 30,00 e R$ 40,00 o ingresso. No entanto, o valor médio do bilhete das equipes aumentou devido ao clássico Re-Pa. Apesar do mando de campo da partida pertencer ao Papão, os rivais comercializaram entradas separadamente, com valor tabelado de R$ 60,00.

Veja a média de ingressos do Parazão

Remo: R$ 46,60 - (dois jogos como mandante + Re-Pa)

Paysandu: R$ 43,30 - (três partidas como mandante + Re-Pa)

Águia: R$ 33,30 - (três partidas como mandante)

São Francisco: R$ 30,00 - (três partidas como mandante)

Santa Rosa: R$ 30,00 - (três partidas como mandante)

Caeté: R$ 26,60 - (três partidas como mandante)

Castanhal: R$ 25,00 - (três partidas como mandante)

Tapajós: R$ 23,30 - (três partidas como mandante)

Tuna: R$ 23,30 - (três partidas como mandante)

Bragantino: R$ 20,00 - (três partidas como mandante)

Cametá: R$ 20,00 - (três partidas como mandante)

Canaã: R$ 20,00 - (três partidas como mandante)



Média do campeonato: R$ 28,47