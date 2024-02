FPF faz reunião sobre logística do Brasileirão entre dupla Re-Pa e a empresa contratada pela CBF

A Federação Paraense de Futebol e as diretorias de Remo e Paysandu já começaram os preparativos logísticos para a disputa da Segunda e Terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A FPF divulgou que na última quinta-feira (22), os dirigentes dos times realizaram uma reunião com o executivo Sandro Melo, representante da empresa contratada pela Cofederação Brasileira de Futebol (CBF) que será responsável pela logística das competições.

Segundo a federação, as reuniões foram realizadas separadamente. A empresa será responsável não só pelo transporte, mas também pela alimentação e hospedagem das equipes. O encontro promovida pela FPF teve como objetivo antecipar o planejamento logístico dos clubes para a disputa do Brasileirão.

O presidente do Remo, Tonhão, participou do encontro e destacou a importância de adiantar a discussão, “Os estados do Norte são sempre esquecidos, com problemas de distância. Então, a presença da diretoria da Pallas foi muito importante para que as tratativas fossem amenizadas em todos os sentidos”, comentou.

O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, também afirmou que é extremamente importante, especialmente para times da região norte, que possuem dificuldades nesta área, alinhar as questões de logísticas para evitar problemas.

“A logística não faz um clube ganhar jogo ou campeonato, mas certamente faz perder. Portanto, para os clubes paraenses, esse fator se torna de extrema relevância estratégica pelas dificuldades que nós temos. É muito importante usarmos da nossa liderança para promover a aproximação entre esses atores e termos a capacidade de transformar pontos fracos em fortes e ameaças em oportunidades”, declarou Gluck Paul.

O diretor de futebol do Paysandu, Vandick Lima, contou que encontro foi produtivo e que o clube conseguiu alinhar as especificidades do time com a empresa. "Fizemos nossas ponderações em termos de logística, principalmente para a Série B. O diretor da [empresa] entendeu perfeitamente nosso pedido. Foi uma reunião excelente”, disse o bicolor.

As tabelas dos Campeonato Brasileiro ainda não foram divulgadas pela CBF. A expectativa é que as competições comecem ainda em abril.