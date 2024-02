Paysandu lança a 'Sentinela', segunda camisa de jogo para a temporada de 2024; veja

O Paysandu apresentou nesta sexta-feira (23) o seu mais recente uniforme de jogo, a "Sentinela", que servirá como segunda opção para as equipes. Inspirada no hino do Pará, "Do Brasil, Sentinela do Norte", a nova camisa reflete o forte vínculo entre o clube e sua terra natal, demonstrando o orgulho e a paixão compartilhados entre a equipe e sua torcida bicolor.

O nome "Sentinela" simboliza a profunda ligação entre o Paysandu e o estado do Pará, conhecido como o "Sentinela do Norte". O clube representa o papel de guardião, defendendo as cores e os valores da região nortista do Brasil.

Lançamento

O novo uniforme foi lançado na noite desta sexta-feira (23), na Curuzu, em uma ação especial para 30 adeptos do programa Sócio Fiel Bicolor que participaram da pré-venda da camisa e que foram sorteados e escolhidos para serem os primeiros a vestir a nova camisa. “Seguimos com o nosso objetivo de valorizar e priorizar o sócio-torcedor nos momentos mais importantes do clube. Ficamos muito orgulhosos em poder retribuir todo esse apoio e compromisso diário dos nossos torcedores”, destaca Maurício Ettinger, presidente bicolor.

Segundo uniforme Paysandu Ascom Paysandu Ascom Paysandu Ascom Paysandu Ascom Paysandu Ascom Paysandu Ascom Paysandu

Vendas

O novo uniforme estará disponível para venda em todas as lojas Lobo a partir de amanhã, e online pelo site oficial da marca. Seus preços no modelo adulto estão a partir de R$ 289,90 (feminino) e R$ 299,90 (masculino). Também estão disponíveis na versão infantil e juvenil, nos valores de R$ 229,90 e R$ 289,90, respectivamente.

Adeptos do Sócio Fiel Bicolor possuem 10% de desconto em todas as compras de produtos da Lobo. Além disso, os torcedores que comprarem a camisa poderão fazer o seu novo plano de sócio-torcedor tendo a primeira mensalidade gratuita (promoção válida até o dia 2 março).