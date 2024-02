Diretoria do Águia de Marabá anuncia rescisão contratual de meia e atacante; entenda

O Águia de Marabá continua em ascensão na tabela classificatória do Campeonato Paraense. Desde a chegada de Mathaus Sodré, a equipe vem experimentando um crescimento notável e saiu da zona de rebaixamento para o G4 do Parazão em três rodadas. Apesar do bom momento, a diretoria do clube resolveu mexer na estrutura do elenco. Depois de anunciar a chegada de Yuri Tanque, Leandro Carvalho e Soares, o clube resolveu demitir dois atletas: o meia Matheus Paixão e o atacante Aleílson.

O clube não forneceu detalhes acerca da decisão e apenas informou em nota o seguinte: "O Águia de Marabá informa que os atletas Aleilson e Matheus Paixão não fazem mais parte do elenco do Azulão. A instituição agradece os serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

Aleílson é um veterano, que pavimentou no Azulão Marabaense boa parte de sua carreira. Aos 38 anos, o atacante voltou ao clube após uma bem sucedida passagem pelo Princesa do Solimões-AM, em 2023. De lá, ele ainda passou pelo Trem-AP e Gavião Kyikatêjê. Pelo Águia, Aleílson disputou três partidas em 2024, mas nas últimas duas não teve oportunidades.

Caso semelhante ocorreu com o meia Matheus Paixão, de 28 anos. O jogador estava no futebol português e retornou ao país para defender o Águia, mas a carreira em Marabá durou pouco. Foram três partidas e nenhum gol marcado. O próximo compromisso do Águia de Marabá será no dia 25, contra o Remo, pela 7ª rodada do Parazão.