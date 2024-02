Águia vence Caeté no Zinho Oliveira e entra no G4 do Parazão

No reencontro do técnico Mathaus Sodré com a torcida marabaense, o Águia de Marabá alcançou a segunda vitória no Campeonato Paraense, ao vencer o Caeté no estádio Zinho Oliveira pelo placar de 1 a 0. O triunfo da equipe marabaense deixa o time temporariamente na quarta posição, com nove pontos. Já o Caeté, que era o quarto colocado, desceu uma posição e agora é o quinto, com oito.

Desde a saída do técnico Rafael Jaques, o Águia de Marabá vinha num intenso processo de reconstrução da equipe. Mathaus, que já havia comandado o Azulão em 2023, sendo o técnico do título estadual, refez a parte tática e desde a sua estreia no time, contra o Santa Rosa, o time mostrou uma melhora visível. Neste duelo, o treinador optou por um esquema mais ofensivo, que surtiu efeito logo no início da partida. Aos 18 minutos, Braga avançou pela direita e achou Elielton na pequena área. O camisa 7 deslocou o goleiro e abriu o placar.

Tecnicamente, a partida foi bastante equilibrada, ainda que o Azulão tenha mantido a maior posse de bola nos dois tempos. Após o gol, o Caeté subiu as linhas e passou a frequentar a área adversária, mas esbarrava na defesa bastante fechada, envolvendo o time em seguidos contra-ataques. Aos 26, Ícaro ganhou escanteio pela esquerda e levantou na área aguiana, mas a defesa afastou e imediatamente iniciou arrancada ofensiva, que acabou perdida. No fim do primeiro tempo, Wander invadiu a grande área, driblou o zagueiro, mas o chute saiu por cima da trave.

Na etapa complementar, a partida ficou bastante corrida, mas sem lances de finalização. O gol na primeira etapa deixou o Águia mais comedido, enquanto o Caeté se arriscava constantemente. Aos 26, Fidélis correu pela esquerda e foi confrontado pelo goleiro Axel Lopes, que ficou para trás, permitindo ao atacante tocar a bola por cima do gol na tentativa de cobrir o arqueiro. A bola passou bem perto, mas saiu pela linha de fundo. Com o placar estabilizado, o Azulão administrou a vantagem que tomou o quarto lugar do Caeté.

Na próxima rodada, o Águia enfrenta o Remo, no Baenão. Já o Caeté encara o Tapajós, na Arena Verde. Os dois jogos serão no próximo dia 25, às 17h e 16h, respectivamente.