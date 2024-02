Parazão: Bragantino denuncia o rival Caeté por utilizar técnico de forma 'irregular'

O Parazão 2024 teve nesta semana uma denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA). O Bragantino formalizou denúncia sobre uma possível infração do caeté, clube rival da mesma cidade, durante a disputa do Campeonato Paraense. De acordo com o documento, o Tubarão notificou que o Caeté estava escalando de forma ilegal, o técnico Artur Oliveira.

Segundo o Bragantino, o técnico do Caeté, Artur Oliveira, possui três jogos de suspensão a cumprir, após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na temporada de 2002, quando Artur Oliveira comandava a equipe do Tapajós. O clube santareno foi multado por ter o técnico comandando a equipe, sem ter o nome do treinador saído no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O técnico Artur Oliveira pegou uma multa e uma suspensão de três partidas, que teriam que ser cumpridas quando ele estivesse treinando alguma equipe no Campeonato Paraense, porém, desde 2022, Artur não treinou nenhum clube no Parazão e voltou agora ao Estado para assumir o Caeté.

Documento intimando o Caeté sobre a denúncia do Bragantino (Reprodução - TJD-PA)

A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Caeté, Rodrigo Barata, que disse estar tranquilo em relação ao julgamento e, que trabalha junto com o jurídico do clube, para definir qual linha de defesa o Caeté irá utilizar e tranquiliza o torcedor do clube, que a agremiação não irá perder pontos no Campeonato Paraense.

“Fomos comunicados ontem sobre a denúncia realizada pelo Bragantino. Estamos ainda analisando qual será a linha de defesa em relação ao fato junto ao departamento jurídico. Já está marcado o julgamento para a próxima quinta-feira (8). Estamos bem tranquilos, realimente isso não é passível de perda de pontos, é passivo de suspensão e multa, porém estamos confiantes que o treinador Artur Oliveira será absolvido”, falou.

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, falou com o grupo Liberal a respeito da denúncia feita pelo Bragantino. O mandatário afirmou que é uma prática comum e que a FPF não pode interferir em nada, muito menos fiscalizar quem está ou não suspenso.

“Isso é algo comum entre os clubes. Eles [clubes] possuem a responsabilidade de inscrições de atletas e também tem o direito de denunciar as irregularidades de qualquer outra equipe da competição. Nós da FPF e nem o delegado do jogo, não temos a função de impedir que, por exemplo, um jogador com três cartões amarelos jogue a partida. Isso é um papel do clube. Caso seja identificado irregularidades, qualquer clube pode fazer a denúncia ao TJD-PA.Vale ressaltar que essa disputa não é papel da FPF em julgar o ocorrido. Não posso dizer se A ou B está com a razão. Se o Bragantino fez a queixa, resta o TJD-PA saber se existe procedência ou não”, disse.

O Caeté e o técnico Artur Oliveira serão julgados na próxima quinta-feira (8), às 17h, no Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), no bairro do Guamá, em Belém.