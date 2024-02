CBF parabeniza o Remo pelo aniversário e afirma que clube é tricampeão da Copa Norte

O Leão Azul paraense comemora 119 anos nesta segunda-feira (5) e foi parabenizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no site oficial da aliança. A agremiação que comanda o futebol nacional detalhou títulos do clube e citou que o Leão Azul é tricampeão da Copa Norte.

As conquistas azulinas nas temporadas de 1968, 1969 e 1971, geram polêmicas até hoje. A competição era denominada de “Torneio do Norte”, uma fase regional do então Torneio Norte-Nordeste, com todas as edições organizadas pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que posteriormente passou a ser chamada de CBF. A fase Norte era um torneio inter-regional, que fazia parte do Torneio Norte-Nordeste, diferente de como a competição foi realizada a partir de 1997, quando passou a ser uma disputa separada.

A CBF afirmando que os títulos do Torneio do Norte equivalem as conquistas da Copa Norte, coloca o Remo com três títulos, sendo o maior campeão da competição, ao lado do São Raimundo-AM, que levantou a taça nas temporadas de 1999, 2000 e 2001, além de ultrapassar o Paysandu, seu maior rival, que contém um título, conquistado em 2002.

Leia parte do trecho em que a CBF cita o Remo como tricampeão da Copa Norte

“O Clube do Remo, fundado em 5 de fevereiro de 1905 como Grupo do Remo e renomeado em 1914, celebra 112 anos de uma história rica em glórias e tradição. Ao longo de mais de um século, o Leão Azul continua a construir uma trajetória marcante no futebol brasileiro.

Em 2005, a equipe masculina conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C. Além dessa conquista, o time acumula 47 títulos do Campeonato Paraense, uma Copa Verde (2021), três Copas Norte (1968, 1969 e 1971), um Campeonato Norte-Nordeste (1971) e o Torneio Internacional de Caracas em 1950”.

Após 1971 o Torneio do Norte não foi mais disputado, voltando a ter uma competição regional somente em 1997, com o nome de Copa Norte. No mesmo ano do retorno da disputa, o Remo chegou à final contra o Rio Branco-AC, mas acabou amargando uma derrota dentro do Mangueirão e ficando com o vice-campeonato e perdendo a vaga na Conmebol, uma das competições internacionais da América do Sul.