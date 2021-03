Perfil europeu aponta Remo como campeão mundial em 1950

Um perfil sobre curiosidades do Real Madrid, da Espanha, postou em sua conta no Twitter, um histórico de todas as competições que equivalentes a campeonatos mundiais e seus respectivos campeões. Na publicação aponta o Remo campeão mundial em 1950, competição disputada em Caracas, na Venzeuela.

A taça da competição vencida pelos azulinos está exposta na Sede do Remo. Veja a publicação

“Clubes de futebol com mais títulos mundiais. Copa Intercontinental / Mundial de Clubes + Copa Rio (1951 e 1952) + Torneio Octogonal (1953) + Copa do Mundo Pequeno (1952 - 1957) + Primeira edição do Torneio de Paris (1957) + Liga Internacional de Futebol (1960)”