VÍDEO: Escritor lança livro sobre título de Caracas e Remo busca reconhecimento da CBF e Conmebol

“Resgatar a memória de um clube e mostrar a importância de uma conquista”. Esse é o pensamento do escritor e torcedor do Remo, Ramon Quemel, de 41 anos, que decidiu contar a história da conquista do Torneio Internacional de Caracas, na Venezuela, pelo Leão Azul. Ele lançou um livro chamado “Odisseia à Glória e ao Triunfo” e pesquisadores buscam reconhecimento da conquista e mais quatro títulos, junto à CBF e Conmebol.

Ramon Quemel se dedicou durante cinco anos na obra, que iniciou com a ajuda do amigo e professor de artes Ítalos Costa, que já tinha iniciado pesquisas sobre a conquista azulina em 1950. Quemel, que também é oficial da Polícia Militar, decidiu criar uma história, com um personagem principal, que conta a conquista edfinida por ele como a maior do futebol da Região Norte.

“Iniciamos a pesquisa e como o Ítalo já tinha o contato de um jornalista venezuelano testemunha do torneio, foi que entramos em contato e recebemos material da imprensa local, recortes de jornais e iniciei a produção do livro. Ele é uma obra baseada em fatos reais e que mistura realidade e ficção. O objetivo é resgatar a história desse título importante e talvez o mais importante título do futebol do Norte e que todos pudessem conhecer. Falo da importância por conta da abrangência, de acordo com a imprensa internacional e testemunhos de familiares de atletas que estiveram, a repercussão não ficou restrita a nível nacional e foi divulgada em muitos países sul-americanos”, disse.

Curiosidades do livro

A linha literária de Ramon Quemel é o realismo-fantástico, que mistura realidade e ficção. No caso do livro azulino, foi criado um personagem chamado “João Mestiço”, que sonhava em assistir a um jogo do Remo, mas era muito humilde. Nas dificuldades enfrentadas na vida, ele acabou fugindo de casa e procurou abrigo no clube azulino, lá ele passou a conviver com atletas, viajar e a história da conquista será contada por ele. O escritor relata os motivos pelo qual o Remo foi convidado e o que o leitor pode encontrar no livro, além de uma benção no elenco dada por indígenas.

“Os jogadores do Remo por terem sido supercampeões paraenses em 1949, o clube foi convidado pelo Ministério das Obras Públicas da Venezuela para a disputa do torneio. O livro traz fotos, imagens dos jogadores recebendo o troféu a ‘Pequena Taça do Mundo’, além do elenco e ilustrações. A benção foi dada ao time, dias antes do início do torneio. Neste período os jogadores receberam uma bênção indígena onde o objetivo era que o clube permanecesse eterno”, disse.

O filho do zagueiro Jambo, campeão do Torneio de Caracas, falou ao canal da Remo TV sobe essa conquista e informou que vai repassar os materiais que possui da conquista à diretoria azulina.

“Nós temos todos esse acervo, vamos entregar ao clube para mostrar a importância desse título, que sempre o meu pai falava do orgulho de ter sido campeão internacional pelo Remo, um dos times do Brasil na época e deixar aos torcedores e mostrar a importância dessa conquista”, disse Antônio Francisco Jambo.

A taça da conquista azulina em 1950 na Venezuela (Reprodução / RemoTV)

A história

O Torneio Internacional de Caracas foi o primeiro e serviu de inspiração para a criação da “pequena Taça do Mundo”, que posteriormente foi vencida por gigantes do futebol brasileiro e mundial como Real Madrid e Barcelona, ambos da Espanha, além de Corinthians-SP e São Paulo. Posteriormente a competição passou a ser chamada de Troféu Cidade de Caracas e teve como campeões São Paulo, Benfica e Vitória de Setúbal (Portugal), Valência e Atlético de Bilbao (Espanha) e Sparta Praga (República Tcheca).

Reconhecimento

Ramon Quemel e mais alguns pesquisadores fazem parte de um grupo, que buscam juntar provas de outros títulos do Remo para tentar o reconhecimento da Confederação Brasileira de Futebol e também da Conmebol, entidade que comanda o futebol Sul-americano.

“Temos um grupo de pesquisadores que foi criado na atual estão do clube, que tem como objetivo de buscar o reconhecimento dos títulos de tricampeão da Taça Norte (1968, 1969 e 1971), campeão Norte-Nordeste (1971), além do Torneio Internacional de Caracas (1950). Esperamos conseguir o reconhecimento tanto da CBF quanto da Conmebol, pois esses títulos existiram de fato. Se esse reconhecimento vier, o Remo será um dos primeiros clubes brasileiros a conquistar um título internacional fora do país Acredito que isso irá motivar as torcedores mais jovens a pesquisar sobre o assunto”, comentou.

Como adquirir?

A obra foi lançada na última sexta-feira na Loja Conceito do Clube do Remo e ficará disponível nas lojas do clube no valor de R$70. Quem adquirir o livro ainda contribui com as obras do Centro de Treinamento do Leão, em Outeiro, já que 30% do valor será destinado ao patrimônio do clube azulino.