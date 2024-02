Ingressos para o clássico entre Remo e Tuna Luso já estão à venda; saiba onde comprar

Virada a página do clássico sem gols, o Clube do Remo volta suas energias para outro duelo importante, que pode lhe render a liderança do Parazão, diante de uma combinação de resultados. Nesta quinta-feira (8), os azulinos enfrentam a Tuna Luso, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paraense 2024. Os ingressos para o jogo já estão à venda.

Para a torcida, o desafio terá um peso diferenciado, haja vista que o clube volta a disputar uma partida oficial no Baenão. A última vez que os comandados de Ricardo Catalá jogaram em casa foi no dia 28 de agosto do ano passado, na despedida do clube da Série C do Campeonato Brasileiro, ocasião em que o time venceu o Altos-PI por 3 a 1.

Este ano, a única partida disputada como mandante, até então, foi realizada no Mangueirão, na vitória por 5 a 0 sobre o Canaã, na abertura do Parazão. Para este jogo, a diretoria do clube definiu em R$ 40 o valor do ingresso de arquibancada. Sócio torcedor adimplente ganha o benefício do acesso gratuito. O jogo começa a partir das 20 horas.

No momento, o Leão Azul é o vice-líder da competição, com sete pontos, logo abaixo do Paysandu, que tem 10 e um jogo a mais. Em caso de vitória azulina e derrota bicolor nesta rodada, o time azulino pode até assumir a liderança do campeonato. No entanto, em caso de vitória da Tuna, quem encosta no líder é a Águia Guerreira, que é a terceira colocada na tabela, com seis pontos.

Onde comprar ingressos para Remo x Tuna

Pela internet, o torcedor pode adquirir os bilhetes através do site ingressosa.com. Confira os locais de venda física:

- Loja Rei da Amazônia Sede Social

- Loja Rei da Amazônia Banpará Baenão

- Loja Rei da Amazônia Shopping Castanheira

- Loja do Remo IT Center

- Loja do Remo Pátio Belém

- Loja do Remo Parque Shopping

- Loja do Remo Boulevard Shopping