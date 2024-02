Remo 119 anos: Clube divulga programação do aniversário com missa e festa para a torcida

O Remo completa 119 anos nesta segunda-feira (5). Ao longo da sua história, o Leão Azul se tornou um dos principais times da região norte do Brasil. E para celebrar essa data, o dia para os azulinos será de muita festa.

As comemorações iniciaram cedo, na sede do clube, com a celebração dos parabéns. A partir das 11h, a parada será no estádio do Remo, Baenão. Além disso, o clube preparou uma barraca dos Amigos Azulinos do Ver-o-Peso, onde terá a presença do mascote Malino e sorteio de brindes para os torcedores.

Já durante a noite, o clube realiza a tradicional missa de aniversário do Remo na sede social do clube, a partir das 18h. Por volta das 19h30, será celebrado um novo parabéns, que encerra as comemorações.

Programação remo 119 anos Ascom / Remo

O Remo foi fundado em 1905 e conquistou milhares de torcedores por todo o Pará. Além do futebol, o clube também é destaque em outras modalidades como natação, basquete, vôlei, boliche e outras.

No último domingo (4), durante o clássico Re-Pa, terminou empatado por 0 a 0. Uma verdadeira festa com dois mosaicos feita pelos torcedores. Um destacava a força da torcida do Leão Azul e outro mostrava um dos símbolos das torcidas.