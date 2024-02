Re-Pa das arquibancadas: Qual mosaico ficou mais bonito no clássico 771?

Re-Pa é sinônimo de rivalidade e ninguém quer perder nem na disputa do "par ou ímpar". E no primeiro clássico entre Papão x Leão na temporada 2024, tivemos uma disputa de mosaicos nas arquibancadas do Mangueirão na tarde deste domingo (4).

As torcidas do Remo e do Paysandu fizeram um espetáculo antes da bola rolar no Colosso do Bengui. Com doações via Pix e um engajamento nas redes sociais, as torcidas do Leão e do Papão conseguiram alcançar os valores estipulados e realizaram mosaicos com referências aos clubes, além de provocações aos eternos rivais.

Remo

Pelo lado do Remo foram dois mosaicos. Um com a bandeira do Pará, o número 1905, referente ao ano de fundação do clube, além do escudo do Leão Azul ao centro. Uma bandeira com pontos turísticos da capital paraense, como Estação das Docas, Mercado de ferro do Ver-o-Peso e Basílica de Nazaré, com o Leões além da fachada do Baenão, com a frase "Avisa aí que Belém tem dono", além de chamadas de jornais falando do "apagão" na Curuzu e a conquista do Remo dentro do estádio bicolor. Outra situação colocada pelos torcedores do Remo na bandeira foi o fato do Paysandu ter "fugido" de campo em um clássico na década de 90, além do tabu de 33 jogos em que o clube bicolor ficou sem vencer do Remo. Logo depois, a torcida azulina levantou as placas novamente e fez um outro mosaico, dessa e com o olhar do Leão.

Paysandu

Do lado do Paysandu, a torcida alviceleste também fez uma homenagem ao Papão, dessa vez a torcida bicolor fez um mosaico com o número 110, referente ao aniversário do clube que ocorreu na última sexta-feira (2), além de um escudo do clube ao centro. Logo depois a subiu uma bandeira provocando o Remo, com a uma imagem do ex-jogador Albertinho, com uma camisa do Paysandu fazendo referência ao dia em que ele vestiu a camisa bicolor no mascote do Remo, no Baenão, em um jogo contra a Tuna. A bandeira também tinha uma manchete de jornal com a frase: "Pintou o 7 em pleno Baenão", em referência à maior goleada do clássico (7 a 0 para o Paysandu).

