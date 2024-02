Remo: Empate no Re-Pa agradou técnico Catalá que fez elogios ao sistema defensivo: 'consistente'

O empate sem gols entre Paysandu x Remo, neste domingo (4), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, agradou ao técnico do Remo Ricardo Catalá. Em coletiva após a partida, Catalá pontuou algumas situações de jogo, gostou do desempenho defensivo do time azulino e alou que faltou um pouco de competência para matar a partida.

“Fizemos um jogo muito consistente defensivamente mais uma vez. São três partidas sem sofrer gols, isso demonstra o quanto o time já é confiável nesse aspecto. O primeiro tempo tivemos dificuldade de entender como estava o jogo, os 11 que iniciaram apenas o Raimar já havia jogado o Re-Pa e isso tem um grande impacto, faz a diferença, pois uma coisa é ouvir o jogo, outra coisa é sentir, viver a partida. Nas próximas vezes estaremos melhor preparados, nossa equipe conseguiu se ajustar. Feliz pelos que entraram no time e conseguiram melhorar a equipe. Entendo que no segundo tempo as melhores oportunidades foram nossas, tivemos condições de vencer a partida. Foi um jogo muito parelho, disputado, jogo grande”, disse.

O comandante azulino esteve à beira do gramado em um clássico pela segunda vez e ainda não conseguiu sair com os três pontos, porém, Catalá fez uma leitura de jogo em que o Remo foi dominado no primeiro tempo e dominante no segundo. Para o técnico remista, o resultado fortalece a equipe para que se crie uma identidade ao longo da temporada.

“No primeiro tempo eles tiveram mais oportunidades. O detalhe e a competência do nosso goleiro fizeram com eles não marcassem, e no segundo tempo fizemos a mesma coisa. Nós tivemos as melhores oportunidades, mas faltou um pouco de competência, que o goleiro deles teve, em fazer duas defesas difíceis, uma com o Curuá e outra com o Ytalo. Foi um jogo parelho, parecido em que agente sai fortalecido no sentido de desenvolvimento de uma identidade. Estou feliz, contente, têm coisas para melhorar. Se nós tivéssemos vencido essas coisas estariam ali sendo necessárias de melhora. Se nós tivéssemos perdidos não seria ‘terra arrasada’. Estamos em um trabalho de construção, é apenas a terceira partida na temporada”, falou.