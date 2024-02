Re-Pa 771: Veja as notas dos jogadores de Remo e Paysandu no clássico

O Re-Pa 771, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, terminou empatado sem gols. A partida ficou marcada pelo volume de chances perdidas pelo Paysandu e o Clube do Remo quase não vendo jogo durante o primeiro tempo. Com isso, a equipe de O Liberal traz agora as notas dos jogadores que estiveram em campo no Re-Pa de domingo (4). Confira:

Paysandu

Matheus Nogueira (6): No segundo tempo furou em um chute cruzado do Curuá, mas logo em seguida fez uma defesa difícil de bola cabeceada. Saldo zerado.

Edilson (5,5): Caiu fisicamente no segundo tempo e foi o caminho por onde o Remo atacou. Foi substituído por João Vieira.

Wanderson (5,5): Regular durante a partida, quase entregou um lance perigoso em erro na saída de bola.

Lucas Maia (6,5): Seguro e vem crescendo de produção. Foi bem no duelo individual contra o atacante Ytalo.

Kevyn (6,5): Outro seguro na defesa, defendeu o lado esquerdo tanto do Echaporã e Kelvin.

Val Soares (8): Destaque do meio-campo na partida. Controlou o setor e bem nos passes mais longos.

Gabriel Bispo (6,5): Regular e presença mais física que o Val Soares no meio-campo.

Biel (5): Não teve tanto destaque como os colegas do setor.

Bryan (6,5): Não teve o brilho das partidas passadas, mas apareceu no desafogo do ataque.

Jean Dias (7,5): Melhor jogador do ataque no clássico, causou feridas no lado esquerdo do Remo.

Nicolas (4,5): Perdeu as duas melhores chances da partida. Teve situações para dar a vitória para o Paysandu.

Robinho (6): Ainda fora de ritmo, poderia ter saído com uma assistência no jogo se o Nicolas tivesse marcado.

Leandro Vilela (5,5): Entrou no lugar de Val Soares. Não manteve o nível de atuação do titular e viu o Remo melhorar na reta final.

Vinícius Leite (6): Inicia a jogada perdida do Nicolas, mas ainda precisa de ritmo de jogo.

João Vieira (5): Entrou no lugar de Edilson, mas não entrou bem na função de lateral-direito.

Hélio dos Anjos (7): Segue invicto no clássico e levou a melhor no duelo tático contra o Catalá.

Remo

Marcelo Rangel (7,5): Primeiro clássico e correspondeu. Seguro, foi um dos destaques do Remo na partida.

Vidal (5,5): Os lados do campo do Remo foram um problema. Vidal se esforçou para defender o setor.

Ligger (4): Sem ritmo, perdeu duelos para o ataque do Paysandu e errou na saída de bola

Reniê (4): Não se entendeu com o parceiro de zaga e teve os mesmos problemas da sua dupla.

Raimar (4): Foi no setor dele que Jean Dias fez o que quis, principalmente no primeiro tempo.

Daniel (3,5): Sobrecarregado na marcação, teve muita dificuldades contra o meio-campo bicolor e escapou de expulsão no segundo tempo.

Pavani (5,5): Peça mais lúcida no meio-campo mas sofreu na parte defensiva.

Camilo (3,5): Muitas expectativas no camisa 10, porém o meia não conseguiu entrar no ritmo da partida.

Marco Antônio (4): Não fez muita coisa na partida, foi substituído no segundo tempo

Echaporã (4): Não brilhou como nas últimas partidas, foi substituído no intervalo.

Ytalo (3,5): Precisa ser abastecido em campo, e como o Remo não criou tantas, o atacante pouco produziu.

Kelvin (3): Teve a chance de abrir o placar para o Remo, mas protagonizou o lance mais feio tecnicamente.

Renato (4): Entrou um pouco melhor que Daniel, mas não fez muita coisa na partida.

Jaderson (3): Tem sido usado com homem de meio-campo, mas não tem rendido na função.

Curuá (5): Finalizou cruzado e quase termina em gol, graças a falha do goleiro Matheu Nogueira.

Ícaro (6): Melhorou a saída de bola do Remo e estabilizou o setor enquanto esteve em campo.

Ricardo Catalá (5): Saiu derrotado no duelo tático contra o Hélio dos Anjos. Mesmo o banco não ajudando, conseguiu estancar a sangria causada no primeiro tempo.