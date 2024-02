Parazão: rodada de empates, golaços, estreias, clássicos e novo lanterna; veja a classificação

A 5ª rodada do Parazão terminou recheada de empates. Além do clássico entre Paysandu x Remo, que terminou sem gols, ouros quatro jogos terminaram sem vencedor. Destaque para o “clássico da farinha” entre Caeté x Bragantino, a Tuna Luso que segue invicta e o Tapajós, único clube que venceu na rodada e afundou de vez o Canaã na lanterninha do estadual.

Clássico Rei da Amazônia

O empate no clássico Re-Pa manteve o Paysandu como líder da competição com 10 pontos. O Remo segue na cola dom Papão, e é o vice-líder com 7 pontos e possui um jogo a menos. Destaque para as duas torcidas em uma festa jamais vista no Colosso do Bengui e com disputa de mosaicos e provocações nas arquibancadas.

VEJA MAIS

Campeão que não vence

A rodada iniciou no sábado com o empate de Santa Rosa x Águia de Marabá, pelo placar de 1 a 1. O Azulão é o atual campeão paraense e segue sem vencer no campeonato. O Águia tropeçou mais novamente, dessa vez na estreia do Mathaus Sodré, nesse seu retorno ao clube marabaense. O Santinha somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento, que também conta o Águia nessa disputa.

Clássico da Farinha com polêmica da arbitragem

Em Bragança, no Diogão, Caeté x Bragantino fizeram o famoso clássico da farinha. No péssimo gramado do Estádio Diogão, as equipes empataram em 1 a 1, em um jogo com polêmica da arbitragem no gol do Caeté.

VEJA MAIS

Empate com golaços

No Estádio do Souza, São Francisco x Cametá empataram em 1 a 1 com dois belos gols. O empate não foi bom pra ninguém, pior para o São Francisco, que teoricamente estava jogando em casa.

Deu ruim para o Japiim

Em Castanhal, no CT do Japiim, Castanhal x Tuna empataram em 2 a 2. O Castanhal segue sem vencer na competição, mas saiu da lanterna com o ponto conquistado, mas segue decepcionando o torcedor aurinegro no ano de seu centenário. Por outro lado, a Tuna segue invicta e na terceira posição na tabela, agora com 6 pontos. O empate da lusa foi no final da partida, aos 52 minutos, com o gol do artilheiro do campeonato, Jonathan Chula. O jogador divide a artilharia do Parazão com Nicolas (Paysandu) e Gileard (Bragantino), todos com quatro gols.

Só ele garantiu 3 pontos

O único clube a vencer na rodada foi o Tapajós. O Boto conseguiu a primeira vitória no Parazão ao derrotar o Canaã, de virada, pelo placar de 2 a 1. Com o resultado o Tapajós mandou o Canaã para a lanterna do Parazão. O campeão da Segunidinha e que joga a elite do futebol paraense pela primeira vez, ainda não venceu no estadual e soma apenas dois pontos.

Parazão

A primeira fase do Parazão são oito rodadas com as oito melhores equipes garantindo a classificação para as quartas de finais. Os dois piores na tabela após a 8ª rodada serão rebaixados para a Segundinha.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO

1º - Paysandu – 10 pontos

2º - Remo – 7 pontos

3º - Tuna Luso – 6 pontos

4º - Bragantino – 6 pontos

5º - Cametá – 6 pontos

6º - Caeté – 5 pontos

7º - Tapajós – 5 pontos

8º - São Francisco – 4 pontos

9º - Santa Rosa – 4 pontos

10º - Águia de Marabá – 3 pontos

11º - Castanhal – 2 pontos

12º - Canaã – 2 pontos