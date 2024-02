Paysandu leva mais torcedores que o Remo no clássico Re-Pa e fatura quase R$200 mil a mais que rival

O clássico Re-Pa 771 colocou frente à frente as maiores torcidas do Norte do Brasil. As torcidas do Leão fizeram um espetáculo nas arquibancadas do Mangueirão com mosaicos e festa, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense 2024. Se dentro de campo o jogo não saiu do 0 a 0, nas arquibancadas do Colosso do Bengui o Paysandu levou a melhor sobre o maior rival e levou mais torcida para o lado B.

O maior clássico da Amazônia levou ao Mangueirão 48.180 torcedores, com o Paysandu levando a melhor sobre o seu maior rival. A torcida do Papão da Curuzu foi maioria no clássico Re-Pa. A Fiel lotou o lado B e, de acordo com o borderô divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), o Paysandu teve um total de 24.997 torcedores, 1.814 pessoas a mais que o Remo, que levou um total de 23.183 torcedores.

A torcida do Paysandu foi maioria também no público pagante e proporcionando ao clube uma renda maior que a do Leão Azul. No lado do Papão 22.831 pessoas pagaram ingresso para assistir ao clássico, tendo um número de 4.201 torcedores a mais que o Remo, proporcionando uma renda ao clube alviceleste de R$868.088,61. Pelo lado do Remo, 18.630 torcedores pagaram para acompanhar a partida, levando uma renda ao clube azulino de R$685.934,747. O lucro do Paysandu foi de R$182.153,87 maior que o do Remo neste clássico Re-Pa.

O empate no confronto não foi ruim para a equipes no Parazão. O Paysandu segue na liderança da competição com 10 pontos, invicto, com o artilheiro do campeonato e com a defesa sem tomar gols no Parazão. O Remo é o vice-líder com 7 pontos, com um jogo a menos que o Paysandu e tendo a defesa intacta no Campeonato Paraense.

O próximo compromisso do Paysandu no Parazão será na quarta-feira (7), às 20h, na Curuzu, diante do Bragantino, em jogo válido pela 4ª rodada. Já o Remo terá pela frente outro clássico, dessa vez contra a Tuna, na quinta-feira (8), às 20, no Baenão, também pela 4ª rodada do estadual. As partidas serão transmitidas pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance de OLiberal.com.