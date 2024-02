Re-Pa: Hélio dos Anjos viu Paysandu melhor em campo, mas sem poder de finalização

Na avaliação do técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu teve um bom desempenho dentro de campo e foi superior ao Clube do Remo, por ter criado mais, ter tido maior domínio de bola e organização tática em campo. Entre os pontos destacados, embora o jogo tenha terminado num empate de 0, Hélio deixou claro que confia no estilo de jogo adotado e deve seguir com mesma postura tática do Re-Pa.

"Foi um jogo de imposição. Num aspecto tático nós não mudamos nossa maneira de jogar. Saímos do jeito que a gente costuma. Normalmente o campo fica maior, mas não tivemos problema no primeiro tempo. Mantivemos o adversário à vista. Marcar na frente para tirar o adversário de perto do gol. Eles tem o Camilo, Ytalo, Pavani, jogadores como eles que precisam ficar fora da área. A gente sabia disso", explica.

Hélio também viu o Paysandu superior em campo na maior parte dos 90 minutos, em especial os primeiros 45. Ele mostrou ter feito uma boa leitura do adversário, que acabou não se traduzindo em campo. "No segundo tempo as bolas paradas que tivemos foi em cima de uma jogada que o Remo fez o tempo todo: ligação direta no lado esquerdo. Os três atacantes entram para pegar a sobra. Duas vezes a jogada rendeu e tivemos que fazer escanteios. Eu achei que o jogo é dentro de uma condição de rivalidade. Acaba a técnica ficando um pouco fora, mas quando jogamos nós criamos o que deu pra criar. Eu acho que no primeiro tempo poderíamos ter feito 2 a 0. Não aproveitamos e demos vida para o Remo".

No segundo tempo Hélio admite que o rival foi melhor, mesmo com a melhor chance sendo do Paysandu, com Nicolas. "O Remo voltou no 2ª tempo querendo gol, isso equilibrou o jogo, mas mesmo assim a grande chance do segundo tempo foi nossa. Uma jogada maravilhosa com o Jean, Nicolas. Foi um jogo competitivo para as duas equipes. Estamos em fase de confirmação, construindo um grupo, que é jovem na formação, porém experiente. Eu achei que tem alguns jogadores com o espírito que eu gosto. O jogador precisa disso e o time apresentou".

O treinador do Papão também aproveitou para dizer que a postura tática do time será mantida, estratégia que vem lhe dando a liderança do Parazão até aqui. "Pode me criticar, falar mal, mas o modelo de jogo vai ser esse. Os jogadores contratados vieram para esse tipo de jogo. Essa semana eu ouvi uma entrevista do técnico do Liverpool, que perdeu nos quatro primeiros anos e só no quinto ele ganhou. Ele não mudou o estilo de jogo. Meu time é vertical, queremos buscar a área do adversário. Quarta-feira pode ir lá que vai ser desse mesmo jeito. Se descobrirem o jeito, entra qualidade técnica dos jogadores .Não tem treinador bom com jogador ruim", confirma. Por fim, ele falou sobre a provável chegada de novos reforços, especificamente na defesa e meio-campo, cum um nome já definido.

"Eu acho que com as opções que estão surgindo, recuperação do Edinho, Leandro já treinando, Robinho praticamente voltou. As opções nossas vão aumentar muito. Nesse momento, para fechar essa semana, eu acredito que chega só mais um jogador para o sistema defensivo. Vamos avaliar isso e eu vou observar. Também tem um meia, de total confiança minha, mas eu dependo da situação no país em que ele está. Vai ser mais uma opção. Se houver uma complementação de salário, eu trago um jogador que sempre rendeu muito comigo. Um misto de segundo volante e meia. Eu gosto dele nas duas posições, que desequilibrou comigo como um meia", encerra.