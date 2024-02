Roger Aguilera confirma candidatura a presidência do Paysandu: 'Acho que chegou a minha vez'

Roger Aguilera confirmou para a Rádio Liberal Mais, durante o pré-jogo do Clássico Re-Pa deste domingo (4), que vai se candidatar a presidência do Paysandu no final deste ano. O diririgente é atual vice-presidente de Maurício Ettinger, que tem mandato até o fim deste ano.

Entrevistado pela equipe de esportes da Rádio Liberal Mais, Roger Aguilera comentou sobre contratações e o mercado da bola do Paysandu. Além disso, confirmou na entrevista que vai se candidatar a presidência do clube bicolor nas eleições do final do ano.

"Sim, isso nós estamos de acordo. Até para seguir uma linha de sucessão de trabalho do clube, eu acho que chegou a minha vez. Já tô há muito tempo esperando esse momento, e acho que agora chegou. Passei por várias etapas no clube e se deus quiser, no final do ano, a gente vai passar dois anos como presidente e poder implementar nossas ideias e o que entendemos de futebol."