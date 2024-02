Invencibilidade! Treinador Hélio dos Anjos chega a 12 Re-Pa sem perder

O técnico Hélio dos Anjos chegou a 12 Re-Pa sem perder. O último jogo entre Remo e Paysandu, que ocorreu no domingo (4), no Mangueirão, válido pela quinta rodada do Parazão, terminou com um empate de 0 a 0, com isso, o treinador bicolor aumentou a marca de invencibilidade no clássico que é o mais disputado do mundo.

O treinador que já treinador Remo, em 1995, chegou ao 10° Re-Pa com o Paysandu e não perdeu nenhum. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o técnico tem um aproveitamento de cerca de 66%, tendo somado oito vitória e quatro empates.

Campanhas

O treinador de 65 anos está na terceira passagem pelo Paysandu. Hélio já comandou o time em 2002, na reta final da Série A daquele ano; em 2019 a 2020, e agora nas temporadas 2023 e 2024.

Hélio tem participação em quatro edições do Campeonatos Paraenses, tendo conquistado dois títulos, um pelo Paysandu e outro pelo Remo. Além disso, com o Bicola, o técnico conquistou o acesso à Série B de 2024.

Nesta edição do Parazão, o treinador está com um bom aproveitamento. Até agora, o Papão disputou quatro jogos e ainda não perdeu na competição, somando três vitórias e um empate. Atualmente, o time bicolor é líder do campeonato, com 10 pontos. Ao que parece, o time bicolor se encaminha para uma campanha de sucesso com Hélio dos Anjos.

Hélio dos Anjos em Re-Pa

Comandando o Remo

Remo 1 x 0 Paysandu - Campeonato Paraense 1995

Remo 1 x 0 Paysandu - Campeonato Paraense 1995

Comandando o Paysandu

Remo 0 x 1 Paysandu – Série C do Brasileiro 2019

Paysandu 1 x 1 Remo – Série C do Brasileiro 2019

Remo 0 x 0 Paysandu – Copa Verde 2019

Paysandu 3 x 1 Remo – Copa Verde 2019

Remo 1 x 2 Paysandu – Campeonato Paraense 2020

Paysandu 1 x 1 Remo – Campeonato Paraense 2020

Paysandu 2 x 1 Remo – Campeonato Paraense 2020

Remo 0 x 1 Paysandu – Campeonato Paraense 2020

Paysandu 1 x 0 Remo - Série C do Brasileiro 2023

Paysandu 0 x Remo - Campeonato Paraense 2024

