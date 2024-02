Com quatro gols, três jogadores dividem artilharia do Parazão 2024

Após quatro rodadas do Campeonato Paraense, três jogadores dividem a artilharia da competição. Nicolas, do Paysandu, Jonathan Chula, da Tuna, e Gileard, do Bragantino, já marcaram quatro vezes cada no Parazão e estão na disputa pela melhor marca da competição. Os atacantes possuem uma média de um gol por partida.

Nicolas retornou ao Paysandu nesta temporada e a expectativa para que o jogador fosse, novamente, artilheiro no clube, era grande. Nessa primeira metade do campeonato, o atleta está correspondendo à confiança dos torcedores e tem anotado os seus nos jogos.

O atacante, inclusive, fez a alegria da torcida ao marcar logo na reestreia com a camisa bicolor, na partida contra o Santa Rosa, no Mangueirão. O jogador decidiu o jogo e garantiu a vitória para o Papão. No último Re-Pa, Nicolas, poderia atingir a marca de 10 gols no clássico, mas a disputa terminou em 0 a 0.

O atacante Gileard é o homem do gol do Bragantino. O Tubarão venceu apenas um jogo no Parazão até o momento, mas empatou três partidas, com marcações importantes do artilheiro.

No duelo entre Bragantino e Caeté, Gileard fez o gol que garantiu mais um empate para o time. Com isso, o clube está na quarta colocação geral do Parazão, com seis pontos.

Jonathan Chula chegou na Tuna com fama de goleador. O jogador foi artilheiro da Série C em 2021, com 11 gols. Atualmente, a Tuna também figura entre os primeiros colocadas na classificação geral do Parazão, com o atacante como peça chave para a classificação do time.

Campeonato

O Paysandu é o líder do campeonato com folgas, com três pontos a frente do vice Remo, que tem sete. Até agora, a campanha do Bicola é melhor, com três vitórias e um empate. O Leão tem um jogo a menos e também está invicto na disputa.