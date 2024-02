Após mais de cinco meses, Remo volta a jogar no Baenão e encara a Tuna pelo Parazão

Após três partidas jogadas neste Campeonato Paraense todas elas no Mangueirão, o Remo enfim terá uma partida na sua casa, o Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. O Leão Azul volta a jogar no local em uma partida oficial após seis meses e o reencontro com a sua casa será diante da Tuna Luso Brasileira, na próxima quinta-feira (8), ás 20h, em jogo válido pela 4ª rodada do Parazão.

A última vez em que o Leão Azul jogou uma partida oficial em seu estádio foi no dia 26 de agosto do ano passado, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo venceu a equipe do Altos-PI, pelo placar de 3 a 1, em um jogo apenas para cumprir tabela, já que o clube nordestino chegou a Belém rebaixado para a Série D e o Leão não tinha mais chances de classificação na Terceirona.

O reencontro com o torcedor no centenário Evandro Almeida será o clássico contra a Tuna, que pode colocar o Leão Azul com 10 pontos na classificação do Parazão em caso de vitória, ou perder a posição para a Águia Guerreira, já que a Lusa está colada no Remo na tabela com 6 pontos, na terceira posição, um ponto a menos que o clube azulino. É um confronto direto por posições no Estadual, onde as duas equipes chegam para a partida invictas, com o Remo com duas vitórias e um empate, além de um jogo a menos. Já a equipe cruzmaltina possui na campanha uma vitória e três empates.

Nesse período sem jogos, o Baenão recebeu melhorias para abrigar os torcedores, como portões e melhorias do acesso ao estádio principalmente aos sócios-torcedores. A decisão foi tomada e reunião com representantes de várias diretorias do clube azulino. O gramado do Baenão também passou por melhorias para atender o elenco na pré-temporada, que foi toda feita em Belém e utilizando a estrutura do estádio, como gramado, academia e Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP.

Remo x Tuna Luso se encaram no Baenão na próxima quinta-feira (8), às 20h, no Baenão. A partida terá transmissão pela Rádio liberal +, além das plataformas digitais do Grupo Liberal. O jogo também terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com.