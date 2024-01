Presidente do Remo prevê data de entrega do novo campo do CT em Outeiro e volta de jogos ao Baenão

O presidente do Remo, Antonio Carlos Teixeira, pretende inaugurar até março o segundo campo do Centro de Treinamento em Outeiro. O CT está sendo reformado desde novembro e um dos principais objetivos é melhorar as condições dos gramados. O período de chuvas mais intensas, no entanto, tem atrapalhado.

"Estamos muito ansiosos para que acabe o mais rápido possível esse campo [novo], que vai ser o principal lá no CT. Mas essas chuvas não têm colaborado para isso. Esperamos que até o final de fevereiro, março, possamos estar com esse gramado em condições de receber os treinamentos do nosso plantel profissional", confirmou Tonhão em entrevista ao Grupo Liberal.

VEJA MAIS

O mandatário esteve presente na cerimônia de assinatura do contrato de patrocínio do Campeonato Paraense pelo Governo do Estado, evento realizado na tarde desta sexta-feira (12) no Palácio dos Despachos. Apesar da estreia do Leão no estadual estar marcada para o Mangueirão, a diretoria pretende voltar a mandar partidas no Baenão.

"O Baenão, se a gente quisesse jogar amanhã, já poderia jogar. Estamos jogando a nossa estreia para o Mangueirão por outra circunstância. O segundo jogo, contra o Castanhal, eles são os mandantes. O nosso terceiro jogo também será fora, mas pela 4ª rodada deverá ser realizado no Baenão", afirmou o presidente azulino.

O Remo faz um jogo-treino às 9h da manhã deste domingo (14), no Baenão, contra o Santa Rosa. A atividade será interna, sem a presença da imprensa e torcedores. A estreia no Campeonato Paraense será no dia 21, a partir das 16h, no Mangueirão, contra o Canaã, atual campeão da Segunda Divisão do estadual.