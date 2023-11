CT do Remo: com novo campo em fase de irrigação, presidente cita valores do contrato de naming right

O Clube do Remo anunciou nesta temporada venda do naming right do CT à empresa de mineração Buritirama, que terá durante esse período nome no Centro de Treinamento do clube, que fica situado em Outeiro, na grande Belém. O clube está na quarta etapa da obra de um novo campo profissional no CT e o presidente azulino informou detalhes do contrato com a empresa e afirmou que os valores podem ajudar a melhorar o novo patrimônio do clube nas próximas temporadas.

Fábio Bentes está se despedindo da gestão do Remo, que comanda desde 2019. Para Bentes a venda dos naming right, que também ocorreu no Baenão, mas com o Banpará, renderá ao clube um valor fixo por ano, possibilitando melhorar a estrutura do CT azulino, que foi adquirido em 2021 e quitado pelo clube neste ano, com o avanço do clube nas fases da Copa do Brasil. Para o dirigente, o futuro do clube será em Outeiro, acreditando que o valor arrecadado com a parceria pode trazer melhorias significativas ao CT, trazendo novas crias ao clube.

“É preciso continuar investindo no CT. O naming rights viabiliza isso, é R$1 milhão por ano e em três anos, são R$3 milhões dá para fazer muita coisa no Centro de Treinamento, dá para construir pelo menos mais dois campos, ampliar os alojamentos e poder fazer concentração por lá, melhorar a área de convivência. Acredito que o Remo esteja preparado não só para os resultados esportivos dentro de campo, mas também para continuar investindo em estrutura, sem interferir no dinheiro do futebol. O último investimento patrimonial do Remo tinha ocorrido em 1993, com a aquisição e melhoria da Sede Campestre, que depois foi perdida”, disse.

O novo campo do CT ainda não possui prazo para a entrega, mas já terá drenagem, medidas oficiais e mudas da mesma grama utilizada no gramado do novo Mangueirão. “Estamos entregando um novo campo, está na quarta etapa da obra que é a instalação de irrigação. Após isso se coloca uma camada de areia apropriada e se planta a grama sprig, que são mudas iguais as utilizadas no Mangueirão”, falou, Bentes.

Campanha - CT

O presidente azulino informou sobre os valores da campanha dos sócios-remidos, que foram disponibilizados mil títulos, exclusivamente voltado para a quitação do Centro de Treinamento. Segundo Bentes, um pouco mais de 300 títulos foram vendidos, porém, o CT foi quitado com os recursos das cotas da Copa do Brasil.

“Quando emitimos o título de sócio remido, emitimos mil unidades, em que o valor seria para quitar o CT. Quitamos o CT sem precisar das mil unidades, um pouco mais de 300 unidades foram vendidas, mas utilizamos recursos da Copa do Brasil, por termos chegado em três anos à terceira fase da competição ajudou muito, era um recurso que não estava previsto e quitamos o CT", explicou Bentes.

Agora, o presidente azulino informou que os títulos que continuam disponíveis para venda podem gerar mais R$ 3 milhões aos cofres azulinos e vai propor ao próximo gestor que esse valor seja direcionado e rateado para obras na sede social e na sede náutica.

“Existe uma sobra de um pouco mais de 600 títulos remidos para utilizar e será proposto, na Assembleia Geral do clube, que esses recursos sejam investidos na sede social, que valem em torno de R$ 3 milhões, já que cada um sai a R$5 mil. Parte dele nas melhorias da sede social, como reforma do salão e na área de convivência do clube, melhorando área de bares, restaurantes e lanchonetes, dando estrutura para que o torcedor frequente o clube; e uma parte para a sede náutica, que possui barcos obsoletos. Existem embarcações ali que custam entre R$ 200 mil e R$250 mil e precisamos, para o clube ser competitivo novamente, adquirir pelo menos quatro a cinco embarcações. A ideia é que a metade dos títulos de sócios-remidos sejam destinados para a Sede Social e a outra para a Sede Náutica”, concluiu o mandatário.