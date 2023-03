Remo: cota da 3ª fase da Copa do Brasil quita compra do CT; 'É 100% nosso', confirma presidente

A cota de R$ 2.1 milhões garantida pelo Remo ao vencer o São Luiz-RS, na última quarta-feira (8), tem destino certo: o centro de treinamento azulino em Outeiro. O espaço, que foi comprado pelo Leão Azul em 2021 junto ao Carajás, ainda tinha um percentual do valor acordado a ser pago e será quitado assim que a CBF repassar ao clube a premiação pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O anúncio foi feito pelo presidente Fábio Bentes ao elenco azulino no vestiário do Baenão, logo após o triunfo sobre o time gaúcho.

"Vocês deram o sangue, deram a vida. Muito obrigado em nome de toda essa torcida maravilhosa que estava aí, pois vocês acabaram que conseguir quitar o nosso centro de treinamento. É 100% nosso", revelou Bentes, cuja fala foi comemorada com aplausos pelos jogadores.

Ao chegar na terceira fase, o Remo acumula o montante de R$ 3.75 milhões brutos (R$ 750 mil da primeira fase, R$ 900 mil da segunda e, agora, os R$ 2.1 milhões da terceira). O Leão assinou o contrato de compra do CT no dia 4 de julho de 2021. No acordo feito com o Carajás, antigo proprietário do local, o pagamento total deveria ser feito em até três anos. Após a quitação, será feita formalmente a expedição e autorização de transferência do imóvel para o Remo.

O centro de treinamento em Outeiro abriga os treinos de todas as categorias de base, além do time feminino, desde que o Remo assumiu a administração do CT. A equipe profissional também utiliza o local e realizou toda a pré-temporada lá. São 98 mil metros quadrados, com um campo profissional, que recebeu jogos do Parazão em 2021.

Custo do CT

A quantia negociada entre Remo e Carajás não foi oficialmente divulgada por nenhuma das partes, mas o montante gira entre entre R$ 3 milhões e R$ 3.5 milhões. A compra foi paga em parcelas anuais. Em junho de 2022 o presidente Fábio Bentes afirmou a O Liberal que 65% do pagamento já havia sido feito. Agora, a diretoria remista deve repasar ao antigo proprietário, Luiz Omar Pinheiro, os 25% finais.