Remo esclarece que não perderá o CT, cita ações na justiça e firma quitação do patrimônio em 2023

A diretoria do Remo emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira (14), esclarecendo o imbróglio na justiça, de que o clube, poderia perder seu Centro de Treinamento, situado na Ilha de Outeiro, na grande Belém. O Remo afirmou que a área pertence à União, porém, tinha ciência e que o negócio só foi adiante, após análise técnica e documental do imóvel.

Na última semana, ações que foram ajuizadas em anos anteriores, foram compartilhadas nas redes sociais, a respeito de uma possível perda do clube na área que hoje funciona o Centro de Treinamento. O Remo já tinha ciência das ações, porém, foram ajuizadas de forma anterior da autorização de ocupação pela Secretaria do Patrimôni da União (SPU), a favor do Carajás.

Duas ações foram movidas por Simone Barra contra Lindomar de Jesus, antigo proprietário do CT, que era administrado pelo Carajás. A primeira teve a sentença em junho de 2017, foi julgada improcedente e não cabendo recurso. Já a segunda ação ocorreu promovida pela União, contra Simone Barra, Lindomar e Lindalva, “para declarar a posse de domínio da União sobre as terras em litígio, com sua reintegração definitiva da área”, porém, a Justiça Federal, recusou o pedido.

Também em 2017, a União, através da SPU/PA, reconheceu o local como do Carajás, que posteriormente regularizou e expediu autorização para ocupa-lo e recebido as taxas para fazer a utilização do local.

No dia 4 de julho de 2021 o Remo assinou o contrato de compra do CT, feito entre Leão e Carajás. A quitação está prevista para este ano, além da expedição e autorização de transferência do imóvel para o Leão Azul.

O local abriga os treinos de todas as categorias de base, além do time feminino, desde que o Remo assumiu a administração do CT. A equipe profissional também utiliza o local e realizou a pré-temporada na nova estrutura. São 98 mil metros quadrados, com um campo profissional, que recebeu jogos do Parazão em 2021, tanto no feminino quanto no masculino.