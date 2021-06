Jogadores da base já treinam no novo CT do Remo; veja as fotos

Um passo importante foi dado pela diretoria do Remo na semana passada, com a confirmação da compra do Centro de Treinamento que pertencia ao Carajás, em Outeiro, na grande Belém. O planejamento é para que o time profissional treine ainda este mês por lá, porém a garotada das categorias de base do Leão Azul já está treinando no local. A informação foi confirmada pelo diretor da base Marcelo Bentes.

O Leão já esta usando o seu novo patrimônio. Os garotos das categorias Sub-15, Sub-17 e também Sub-20 iniciaram a programação de treinamentos no CT azulino. Marcelo Bentes avaliou a nova aquisição remista e fez uma projeção para a base azulina nos próximos dois anos.

“Ter um espaço para os treinos é realmente uma mudança de patamar para o clube. O CT será muito importante para o clube. Se antes o Remo já conseguia revelar jogadores, agora a intenção é triplicar esse número. Vamos trabalhar forte para conquistar voos maiores e fortalecer cada vez mais a nossa categoria de base”, falou.

VEJA AS FOTOS DOS TREINOS DA BASE NO NOVO CT

TREINO DA BASE DO REMO NO NOVO CT Divulgação Remo / Talita Gouvêa

O CT azulino possui três campos de futebol, um deles está sendo preparado exclusivamente para o time profissional. Mesquita, ídolo do Remo e que é o engenheiro agrônomo do Mangueirão e também do Baenão, esteve visitando a área e iniciou os reparos para que o mais breve possível o gramado principal esteva apto a receber o time principal do Leão.