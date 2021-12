'Temos mais de 50% pagos', afirma presidente do Clube do Remo sobre CT do Leão

Um dos investimentos feitos pelo Remo neste ano foi o CT em Outeiro. Questionado se o rebaixamento à Série C vai prejudicar o pagamento, o presidente do Leão, Fábio Bentes, descartou a possibilidade. Segundo o dirigente, as cotas da Segundona não foram comprometidas ao adquirir o CT. Além disso, Fábio explicou por que a compra do local, que pertencia ao ex-presidente do Paysandu, Luiz Omar Pinheiro, foi necessária:

"Não considero [a compra] precoce, mas tardia. É o básico para montar um time de futebol. Não se treina onde se joga, antes o Remo precisava de favores ou aluguéis. Isso era necessário. Talvez, se tivéssemos um CT há dois ou três anos, muitos dos problemas que a gente enfrentou não tivesse acontecido. Em nenhum momento, comprometemos nenhum centavo das cotas da CBF com o CT, foram um recurso extra. Não condicionamos valores a serem pagos em cada ano, mas que seria pago em três anos. As vendas do título remido vão diretamente para lá, já temos R$ 1 milhão de títulos vendidos. Hoje temos mais de 50% do CT pago. O compromisso é pagar até o final da gestão", explicou Bentes.