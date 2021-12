João Galvão confirma ida para Remo para assumir cargo de coordenador de futebol

O ex-treinador do Águia de Marabá, João Galvão, confirmou nesta segunda-feira (13) que está a caminho de Belém para assinar com o Remo. No Leão Azul, Galvão vai assumir a função de Coordenador de Futebol. Ele informou que deve chegar em Belém até quinta-feira desta semana.

Segundo o ex-comandante do Azulão Marabaense, a função que ele deve assumir no Remo terá como um dos principais objetivos garimpar atletas. Enquanto esteve em Marabá, Galvão revelou jogadores que, atualmente, tem destaque no futebol nacional, como o lateral Victor Ferraz, que está no Grêmio, e o atacante Keno, campeão brasileiro com o Atlético-MG.

João Galvão é uma figura folclórica no futebol paraense e esteve ligado ao Águia de Marabá por mais de 20 anos. De jogador, foi técnico e dirigente do clube até novembro, quando decidiu se afastar do Azulão.