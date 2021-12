Presidente do Remo sobre 'travessia' de goleiro para o Paysandu: 'Vamos fazer um esforço'

O goleiro do Remo Thiago Coelho está com quase tudo certo para atravessar a avenida Almirante Barroso. Com a promessa da titularidade bicolor, Thiago deve fechar com o Paysandu. Ainda assim, o presidente do Remo, Fábio Bentes, garantiu que fará um último esforço para mantê-lo:

"A gente já vem conversando a pedido dele. Hoje fiz um contato, conversamos a respeito e confirmou o interesse do Paysandu. O que alegam é que o jogador pretende jogar em 2022, independente se no Remo ou outro clube. Entendo que no Remo tem que ficar quem quer, nem chegamos a falar de valores. Tenho interesse em fazer contrato de três anos, bonificações e etc. Não posso chegar para ele e falar que vai ser o titular, ainda mais tendo o Vinícius. Vamos fazer um esforço, mas precisa querer ficar".

Vale lembrar, o contrato de Thiago Coelho vai até o dia 15 de dezembro, na próxima quarta-feira.