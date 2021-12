VÍDEO: Goleiro Vinícius dispara sobre mudança de técnico no Remo: 'Melhorou muito'

O Último Lance, videocast de O Liberal, recebeu na segunda-feira (13) dois ídolos da dupla Re-Pa: o ex-atacante bicolor Vandick Lima, que assumiu o cargo de executivo de futebol no Águia de Marabá, e o goleiro Vinícius, herói na conquista da Copa Verde do Remo. Segundo o capitão azulino, as mudanças na postura do grupo e também no banco de reservas, com a vinda do técnico Eduardo Baptista, no lugar de Felipe Conceição, foram essenciais para o título inédito do Leão:

"Teve uma mudança de postura do vestiário, ficaram os atletas que estavam comprometidos. Um revés para o maior rival depois de um descenso seria pior ainda. A chegada do Eduardo [Baptista] foi importante. Talvez, se tivesse vindo para Belém um pouco antes, poderia ter sido diferente [na Série B], mas é difícil tomar uma decisão dessa [troca de técnico]. Ele veio com esse espírito e o vestiário mudou muito com a chegada dele, melhorou muito. Colocou os jogadores nas posições corretas. Isso facilitou o crescimento do Gedoz nessa reta final, do Lucas [Siqueira]", disse Vinícius.

