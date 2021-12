Remo oficializa contratação de Nei Pandolfo como novo executivo de futebol

O Remo oficializou na tarde desta desta segunda-feira (13) a contratação de Nei Pandolfo como novo executivo de futebol para a temporada 2022. A informação já havia sido antecipada pela equipe de O Liberal.

Com passagens por Sport-PE, Santa Cruz-PE, Criciúma-SC, Guarani-SP e Bahia-BA, Nei Pandolfo chega com a missão e pressão de recolocar o Remo na Série B do Brasileirão, após queda na atual temporada. Aos 60 anos, o novo executivo do Leão Azul terá a sua primeira experiência no futebol do Norte do Brasil.

Em entrevista exclusiva para o site azulino, o novo executivo falou sobre a oportunidade que terá daqui para a frente. "Não considero um desafio, considero como uma oportunidade de fazer um grande trabalho em uma equipe como o Clube do Remo, um time que vem cada vem se estruturando. Estamos chegando para fazer parte desse projeto e buscar o grande objetivo do clube que é o retorno da Série B", disse.

O último clube de Nei Pandolfo foi o outro o Sport e vem para ocupar o lugar de Thiago Alves, que chegou no início da temporada ao Remo e se despede do clube paraense após conquistar a Copa verde no último final de semana. Essa é a primeira mudança no departamento de futebol do Remo, após o rebaixamento do clube para a Série C e mais mudanças podem ocorrer.

Nei chegou a Belém nesta segunda, mas a apresentação oficial será na tarde desta terça (14), no Baenão.