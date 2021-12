Presidente do Remo anuncia profissionalização do departamento de futebol

Após o título da Copa Verde, a reformulação do Remo ultrapassa as quatro linhas e chega à diretoria. O presidente Fábio Bentes anunciou em entrevista, nesta segunda-feira (13), a profissionalização do departamento de futebol do clube. Com isso, o cargo diretor de futebol não remunerado, que atualmente ocupam Dirson Medeiros e Pietro Alves, terá um fim. Fábio deu mais detalhes:

"A partir de 2022, estaremos extinguindo o cargo de diretor de futebol estatutário, que é não remunerado. Vamos fazer um departamento de futebol todo profissionalizado, é um avanço que a gente está tendo. Vai corresponder diretamente à presidência, mas vai ser autônomo e vai ser composto pelo executivo de futebol, um coordenador técnico e uma comissão técnica. Vão trabalhar em conjunto", disse Fábio.