Taça da Copa Verde 2021 será exposta em lojas do Remo

O Remo anunciou que vai iniciar um "tour da taça" com o troféu da Copa Verde 2021. De acordo com a diretoria do Leão, o prêmio ficará exposto para torcedores em várias lojas do clube azulino espalhadas pela cidade. A exposição dura até o dia 22 de dezembro.

Na terça-feira (14), o troféu da Copa Verde estará exposto na sede social do clube, que fica na avenida Nazaré, em Belém. Veja os demais pontos de exposição: