Ídolos do Remo: Vinícius sobre comparação com Eduardo Ramos: 'O acesso dele foi mais difícil'

O Remo conquistou o título inédito da Copa Verde no último fim de semana e teve no goleiro Vinícius o grande herói. Convidado do programa Último Lance, o camisa 1 azulino comentou sobre a comparação com outro ídolo do clube, Eduardo Ramos, ex-companheiro de Vinícius:

"Me enxergo construindo ainda minha carreira no clube. A gente não pode se acomodar, tem que provar a cada dia que é capaz de estar vestindo essa camisa, porque a gente sabe o tamanho da cobrança e do amor pelo clube. Espero poder levantar mais títulos. Essa comparação com o Eduardo não tem porquê. A história dele foi bonita, pegou o clube na Série D e subiu. Na minha visão, o acesso dele foi mais difícil".

