Após título, presidente do Remo admite sobre queda na Série B: 'Tivemos sim problemas internos'

O Remo conquistou o título inédito da Copa Verde, mas o assunto rebaixamento ainda vem à tona no Baenão. O presidente do clube, Fábio Bentes, admitiu em entrevista nesta segunda-feira que, houve problemas nos bastidores, durante a Série B. Segundo o mandatário, o Leão mudará a alguns aspectos na hora de fazer contratações:

"Houve sim um relaxamento, tentamos várias vezes intervir. Não sou adepto da política de expor o que acontece dentro do clube. O que justifica por que não fizemos essa avaliação antes: tivemos sim problemas internos. Teve jogador que deu a vida e temos interesse na permanência, mas existiu uma parte que, mesmo com uma condição técnica boa, não souberam honrar a camisa do Remo. Ainda mais com o retorno do público e isso fez diferança. É uma das coisas que vamos ter cuidado para 2022. Não só trazer com bons números, mas que tenham um bom psicológico e saibam lidar com a adversidade", revelou Bentes.