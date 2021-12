Capitão do Remo elogia possível retorno de Bonamigo, mas enfatiza: 'Com um elenco competitivo'

Convidado do programa Último Lance, o goleiro do Remo Vinícius comentou vários temas sobre o Leão. Entre os assuntos, o capitão azulino falou sobre o interesse do Leão no retorno do técnico Paulo Bonamigo. De acordo com Vinícius, o treinador é o mais completo com quem trabalhou, mas precisa de um grupo mais qualificado que o de 2021:

"Eu trabalhei com vários treinadores. Tem vários que gosto e me identifico muito, mas de todos, o mais completo - dentro e fora de campo - é o Paulo Bonamigo. É um treinador completo, seria muito bom o retorno dele, mas com um elenco competitivo e à altura da capacidade dele. Pede sempre intensidade e esse ano o nosso time não conseguiu corresponder como na Série C, onde o time era mais focado do que foi esse ano", argumentou o goleiro do Remo.

ACOMPANHE A ENTREVISTA COMPLETA

