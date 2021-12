Presidente do Remo aponta meta para 2022: 'Ser bicampeão brasileiro da Série C'

Após um ano na Série B, o Remo foi rebaixado na última rodada, com requintes de crueldade. Porém, com mais estrutura, Centro de Treinamento, contas em dia e o fato de vir da Segundona são aspectos que tornam o Leão um dos favoritos à Terceirona. O presidente do Remo, Fábio Bentes, foi enfático a definir o objetivo principal do clube:

"Principal meta para 2022 é ser bicampeão brasileiro da Série C. É a nossa principal missão no ano. Vamos montar o elenco ao longo do ano, no momento de virada do estadual para a Série C. Vamos montar um time forte e estamos na terceira fase da Copa do Brasil", declarou Fábio Bentes.

Vale lembrar, a temporada 2022 começa para o Remo, ao menos dentro de campo, no dia 26 de janeiro, no Parazão. O time joga contra o campeão da Segundinha do estadual, que ainda será definido, no Estádio Baenão.