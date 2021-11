Perfil fake se passa por ex-presidente do Paysandu e cobra parcela do CT do Remo

Após o empate em 2 a 2 entre Vasco e Remo, um perfil fake no YouTube se passou pelo ex-mandatário do Paysandu, Luiz Omar Pinheiro. Durante o vídeo, foram feitos vários comentários cobrando uma parcela do atual presidente do Remo, Fábio Bentes, em relação ao CT do Remo, em Outeiro, que pertencia a LOP. Depois, após o fim da live, o perfil fake alterou o nome e mudou a foto de perfil.

Perfil fake comenta sobre parcela do CT do Remo (Reprodução YouTube / O Legado Azulino)

Em contato com O Liberal, Luiz Omar desmentiu: "Não [foi o autor do comentário]. Isto não é verdade. O Remo está pagando normal", disse LOP à reportagem.