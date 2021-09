VÍDEO: Após venda de títulos de sócio remido, Remo lança camisa para ajudar na reforma do CT

O Remo lançou nas redes sociais uma campanha de vendas de camisas para arrecadar recursos e reestruturar seu novo Centro de Treinamento. O local que fica na Ilha de Outeiro, na grande Belém, foi adquirido pelo Leão em junho e passa por reforma e em breve vai abrigar um novo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

A diretoria de marketing do Leão Azul lançou a camisa “Avante Rei”, no valor de R$80, em que parte do valor da camisa será repassado para a as obras do CT. O torcedor ainda ganha um cartão promocional e participa da evolução do novo patrimônio azulino.

O diretor de marketing do Remo, Renan Bezerra, conversou com a equipe de OLiberal e explicou a nova ação azulina voltada para o empreendimento, que envolve uma outra parcela da torcida azulina.

“A importância do Remo para o povo é gigante, pois conseguimos dialogar com qualquer faixa social, escolaridade. Temos torcedores bem humilde ao mais rico e todos eles vivem de alguma forma o Remo e aí ele começa a se sentir parte do processo, aquela situação de pertencimento e todas as nossas campanhas são com preços variados, seja no sócio-torcedor, nas vendas de camisas, sempre pensando em todos, como a campanha do CT que lançamos para os sócios remidos de R$5 mil e agora com uma outra ação com aquela parcela da população que quer ajudar e se sentir parte da construção do nosso Centro de Treinamento”, disse.

Camisa da campanha Avante Rei é feita com tecido "microdry" (Divulgação)

A camisa é feita com tecido Microdry, resistente e confortável. O nome “dry” representa a principal característica dessa malha, que é a melhor absorção do suor, deixando o tecido mais leve e sem odor.

Interessados podem adquirir a camisa “Avante Rei” na Loja do Remo do Baenão e da Sede Social, pelo telefone (91) 99815-1826 e também pela internet, através do site www.avanterei.com.br. O torcedor também pode receber a camisa na sua residência com o delivery, custando R$10 (Belém) e R$15 (Icoaraci e Ananindeua).

O Remo iniciou um projeto com a comercialização de mil títulos remidos no valor de R$5 mil cada. O leão já faturou mais de R$1 milhão com as vendas. As vendas podem ser feitas na Sede Social do Leão, na Avenida Nazaré, de segunda a sábado.