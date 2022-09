CT do Remo recebe novo gramado e instalação de bombas de irrigação; saiba detalhes

Cerca de 750 m² de gramado foram plantados neste final de semana no centro de treinamentos do Remo, que fica no distrito de Outeiro, em Belém. O plantio faz parte de uma série de melhorias propostas pela diretoria azulina para a temporada de 2023. A obra está sendo supervisionada pelo ídolo remista e engenheiro agrônomo, Raimundo Mesquita.

Segundo ele, o gramado principal do CT está fechado para a realização das manutenções. Além do plantio do novo campo de jogo, foi instalada uma bomba para poder fazer a irrigação do local durante partidas em períodos sem chuva.

"Plantamos apenas 750 m², pois correspondiam às áreas mais ruins do gramado. O interessante seria plantar tudo, mas não temos condição de cobrir os outros 7 mil m² de gramado agora. Seria uma obra que duraria de 3 a 4 meses e invadiria o início da temporada dos profissionais", disse Mesquita.

Grama "Esmeralda"

De acordo com o engenheiro agrônomo, a grama que foi plantada no CT do Remo é do tipo "Esmeralda Imperial". A cobertura é diferente da utilizada no estádio do Mangueirão, mas também é indicada para a prática de futebol.

A grama "Esmeralda" é um tipo de grama que pode ser usada em campos de futebol, pois tolera alto tráfego (uso constante). A cobertura possui folhas médias e grande número de estolões – caules subterrâneos que sustentam e propagam a planta. Essa espécie é resistente a pisoteios e não tem necessidade de muita manutenção. As podas podem ser realizadas a cada sete ou 15 dias.