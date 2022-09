Nadadores do Remo conquistam etapa do Circuito de Águas Abertas em Belém

Belém recebeu a segunda etapa do Circuito “Águas Abertas”, que ocorreu neste domingo (25), na Baia do Guajará, com um percurso de 3 quilômetros, que saiu da Sede da Reicon, na Avenida Arthur Bernardes até a Escadinha da Praça Pedro Teixeira. Os nadadores do Clube do Remo foram os destaques e venceram as provas nas categorias masculina e feminina, com Mequeias Cardoso e Nahone Figueira, respectivamente.

A competição faz parte do calendário da Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA) e possui apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Foram 74 participantes e a maré, sol forte e a área de canal, foram algumas das dificuldades enfrentadas pelos nadadores.

No masculino, o nadador Mequeias Cardoso completou a prova em 22 minutos e 46 segundos e falou sobre a conquista e a dificuldades enfrentadas.

“As maiores dificuldades foram as boias que estavam se movimentando, e com o sol a gente não conseguia enxergar muito bem, mas a organização com as canoas estava bem legal para guiar a gente. A dificuldade maior, pra mim, foi está competindo com a galera mais nova, mas ao final a experiência contou”, disse.

Confira fotos da prova

Águas abertas Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação Filipe Bispo / SCH Comunicação

Já no feminino, Nahone Figueira, de 41 anos, fez o tempo de 25 minutos e 47 segundos e comentou sobre como foi a conquista.

“Na metade do caminho tinha um canal, começou a puxar pra baixo, tinha que bater muito a perna, muito o braço e tinha que ter muito condicionamento físico”, finalizou.

Além de Mequeias Cardoso e Nahone Figueira, os atletas Cássio Souza, Danilo Menezes, Ana Luiza e Jéssica Gonzaga, estão credenciados para as disputas de torneios nacionais e internacionais, de acordo com a FPDA e CBDA